Воронежский ТЮЗ запустил флешмоб «Письма с фронта»

7 Май 2020 2020-05-07T21:06:14+03:00

Кроме того, артисты споют военные песни для Каширского пансионата

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Воронежский театр юного зрителя на своих страницах социальных сетей запустил флешмоб «Письма с фронта», он продлится по 9 мая включительно. Актеры и работники театра читают письма с фронта. Среди них есть одно ненастоящее письмо – из пьесы. Артисты ждут, что воронежцы догадаются, какое.

А 8 мая актеры театра в прямом эфире на YouTube споют песни военных лет для Каширского пансионата.

Кроме того, до 10 мая на канале театра на YouTube можно посмотреть запись спектакля Вадима Кривошеева «Василий Теркин».

ИСТОЧНИК KP.RU