На 18 воронежских улицах в ночь с 7 на 8 мая начнут работать дорожники

7 Май 2020 2020-05-07T20:24:23+03:00

Не паркуйте машины на этих участках

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Мэрия Воронежа озвучила список улиц, где в ночь с 7 на 8 мая начнут работать дорожники. На некоторых участках работы продлятся и на следующий денью Не паркуйтесь на этих участках с сегодняшнего вечера:

- на улице 1 Мая (от площади Советов до улицы Чудесной), а также на улице Академика Королёва (от дома №35 по улице Дмитрия Горина до дома 2/1 по улице Минёров), на улице Дмитрия Горина (от улицы Олифиренко до дома №33а по улице Дмитрия Горина) и на улице Историка Костомарова (от улицы Антонова-Овсеенко до улицы Гжельской), на улице Независимости (от улицы Гжельской до улицы 65 лет Победы) - будут обустраивать съезды и укреплять обочины,

- на улице 40 лет Октября, в переулке Мало-Московский (от улицы Пограничной до улицы Куколкина) и на улице Любы Шевцовой будут готовить проезжую часть под выравнивающий слой из асфальтобетона,

- на улице 206-й Стрелковой дивизии (от улицы Лызлова до улицы Радостной будут устраивать автопавильоны,

- на улице Арбатской собираются укреплять обочины,

- на улицах Беговой и Майской (от дома №11 до дома №42) - будут фрезеровать асфальтовое покрытие,

- на Ленинградской собираются демонтировать бортовой камень,

- на улице Олифиренко (от улицы Чудесной до улицы Дмитрия Горина), площади Советов (от переулка Дружеский до улицы 1 Мая), на улице Чудесной (от улицы 1 Мая до улицы Олифиренко) будут делать съезды и укреплять обочины,

- на улице Хользунова (от дома №68 до Московского проспекта) собираются поднимать горловины колодцев,

- в переулке Любы Шевцовой собираются делать основание из щебёнки.

ИСТОЧНИК KP.RU