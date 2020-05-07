В Воронежской филармонии отменили майские концерты
Запланированные в воронежской филармонии на май концерты не состоятся. На сайте учреждения написано о переносе мероприятий, но новые даты не уточняются.
Отменяются следующие выступления:
8 мая – концерт в рамках абонемента № 2а «Симфоническая музыка по пятницам»
9 мая – концерт в рамках абонемента №1а «Симфоническая музыка по субботам»
10 мая – концерт в рамках абонемента № 4 «Эта прекрасная классика»
17 мая – концерт абонемента № 7 «Литературно-музыкальный салон Людмилы Гавриловой»
18 мая – концерт абонемента № 11 «Камерные вечера»
21 мая – концерт абонемента №15 «Джаз для всех»
23 мая – выступление Андрея Коробейникова в рамках абонемента №2А «Симфоническая музыка по пятницам»
24 мая – выступление Андрея Коробейникова в рамках абонемента №1А «Симфоническая музыка по субботам»
31 мая - концерт абонемента №5 «Шедевры мира музыки».
ИСТОЧНИК KP.RU