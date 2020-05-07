2020-05-07T19:34:27+03:00
Звезды

В Воронежской филармонии отменили майские концерты

Даты переносов пока не известны
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Запланированные в воронежской филармонии на май концерты не состоятся. На сайте учреждения написано о переносе мероприятий, но новые даты не уточняются.

Отменяются следующие выступления:

8 мая – концерт в рамках абонемента № 2а «Симфоническая музыка по пятницам»

9 мая – концерт в рамках абонемента №1а «Симфоническая музыка по субботам»

10 мая – концерт в рамках абонемента № 4 «Эта прекрасная классика»

17 мая – концерт абонемента № 7 «Литературно-музыкальный салон Людмилы Гавриловой»

18 мая – концерт абонемента № 11 «Камерные вечера»

21 мая – концерт абонемента №15 «Джаз для всех»

23 мая – выступление Андрея Коробейникова в рамках абонемента №2А «Симфоническая музыка по пятницам»

24 мая – выступление Андрея Коробейникова в рамках абонемента №1А «Симфоническая музыка по субботам»

31 мая - концерт абонемента №5 «Шедевры мира музыки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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