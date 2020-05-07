В Воронеже задержали 19-летнего парня за кражу, совершенную пять лет назад

7 Май 2020 2020-05-07T18:55:51+03:00

Подросток украл из одного из домов 50 тысяч и планшет

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Спустя пять лет поймали воронежца, который обворовал дом в селе Покровка Острогожского района. Инцидент произошел в декабре 2015 года.

В одном из домов пропали 50 тысяч рублей и планшет стоимостью более 4000 рублей. Вор проник в жилище, выставив стекло форточки в кухонном окне. Тогда поймать преступника не удалось. Но вот сейчас появилась информация о причастности к краже воронежца, которому в то время было 14 лет и на момент совершения преступления он проживал с родителями в Покровке.

Когда парня задержали, он сознался в краже и возместил потерпевшей причиненный ущерб в полном объеме. Дело направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU