Четырех воронежцев обвиняют в хищении земельных участков и денег на 64 миллиона рублей

7 Май 2020 2020-05-07T18:25:32+03:00

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7 мая сотрудники прокуратуры Воронежа передали в Коминтерновский районный суд уголовное дело преступной группы из четырех человек в возрасте от 31 до 64 лет.

По версии следствия, в 2013 году некий деятель, личность которого пока не установили, задумал крупное мошенничество. Для того, чтобы его провернуть, он набрал группу аферистов. Они подыскивали в Воронеже земельные участки, свободные от строений, принадлежавшие как отдельным гражданам, так и региональному департаменту имущественных и земельных отношений. Затем на основании поддельных документов, в том числе судебных решений, их оформляли в собственность подставных лиц. Ну а потом похищенную недвижимость продавали людям, предъявляя им документы на участки, так что у покупателей не возникало никаких сомнений на счет легальности сделки.

В прокуратуре отмечают, что группа мошенников имела четкую иерархию, в своей деятельности использовала методы конспирации, была хорошо технически оснащена.

С 2013-го по 2015 год мошенники похитили 19 земельных участков, 15 из которых принадлежали государству, а еще четыре - физическим лицам. Тем самым они причинили ущерб на общую сумму более 29 миллионов рублей. При покупке недвижимости у аферистов 13 жителей Воронежской области лишились более 35 миллионов рублей.

Похищенные земельные участки возвратили в собственность законных владельцев. Аферистам за мошенничество в крупном размере и легализацию имущества, приобретенного в результате преступлений, в составе организованной группы, грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU