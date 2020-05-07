В Воронежской области 91-летней пенсионерке не дают звание труженик тыла

7 Май 2020 2020-05-07T18:08:41+03:00

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Прокуратура Эртильского района поможет 91-летней пенсионерке с получением звания ветерана Великой Отечественной войны. В марте 2020 года женщина обратилась в управление соцзащиты Эртильского района с заявлением о присвоении ей звания труженик тыла, однако ей отказали, мотивируя тем, что установление статуса ветерана Великой Отечественной войны невозможно на основании свидетельских показаний.

Меж тем, свидетели подтверждают, что в период с 1 сентября 1942 года по 9 мая 1945 года женщзина работала в колхозе «Путь Ленина» Калачеевского района Воронежской области. Правда, документов в администрации района по личному составу колхоза не сохранилось. Но факт её работы в годы войны необходимой продолжительностью подтверждается кроме свидетельских показаний материалами пенсионного дела.

- Поскольку заявительница не имеет возможности получить надлежащие документы, подтверждающие факт её работы в период Великой Отечественной войны, данный факт может быть установлен судом по правилам гражданского судопроизводства. Прокурор района направил исковое заявление в суд в защиту прав и законных интересов пенсионерки с требованием установить юридический факт её работы в тылу в годы войны, что позволит женщине получить звание ветерана Великой Отечественной войны и соответствующие социальные выплаты, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU