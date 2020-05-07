В Воронеже движение по мосту через водосброс откроют 20 мая

7 Май 2020 2020-05-07T18:28:47+03:00

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Самую южную переправу через водохранилище, соединяющую городские микрорайоны Шилово, Масловка, Семилукские Выселки, Таврово, известную в народе как Шиловская плотина, не приводили в порядок с момента строительства в 1972 году. На ремонт решились только в конце лета 2019-го. 6 августа прошлого года там закрыли движение, и работы начались.

7 мая Вадим Кстенин приехал на мост и убедился, что ремонт близится к завершению.

– В ходе работ полностью заменили балки пролетов, отремонтировали опоры, сделали гидроизоляцию, барьерное ограждение, дорожное покрытие, обновили фонари на переправе, – сообщил мэру первый заместитель главы администрации по городскому хозяйству Сергей Петрин.

- Сейчас также в стадии завершения ремонт дороги и установка барьерного ограждения на подходах к мосту протяженностью более 1,2 километра, – добавил руководитель управления дорожного хозяйства Олег Котов.

На данный момент на мосту заканчивают устройство продольного водоотвода, монтаж отбойников. Также подрядчики устраняют обнаруженные заказчиком недостатки по устройству деформационного шва на промежуточной опоре № 8.

– Готовность объекта – около 95%, – резюмировал Вадим Кстенин. - 20 мая движение по мосту откроют. Все недостатки, которые были выявлены в ходе приемки – в частности, по устройству деформационного шва – будут устранены в кратчайшие сроки. Кроме того, с обеих сторон здесь построены современные очистные сооружения. До 20 мая они будут подключены к системе ливневой канализации, которая отводит воду с моста. Также к этой дате будет завершено асфальтирование подъездов к мосту. После 20 мая могут остаться только небольшие объемы работ, которые не будут создавать препятствий движению транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU