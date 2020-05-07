2020-05-07T17:27:51+03:00
Звезды

9 мая Воронежский драмтеатр покажет докфильм об актерах-фронтовиках

Ленту «Наш Бессмертный полк» сняли специально к 75-летию Великой Победы
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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9 мая в 11.00 Кольцовский театр покажет документальный фильм «Наш Бессмертный полк». Ленту создали к 75-летию Победы, она посвящена памяти актеров, прошедших Великую Отечественную войну.

- Кто-то из них ушел на фронт из Воронежа, кто-то уже после Победы пришел работать в театр. Они воевали, выступали с концертами на передовой, помогали раненым, а в перерывах между бомбежками играли спектакли и репетировали, сохранив один из старейших театров России для потомков, - сообщили в драмтеатре.

Фильм снял режиссер Владимир Паршиков по сценарию актрисы драмтеатра Магдалены Магдалининой.

Посмотреть фильм можно будет на сайте театра и в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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