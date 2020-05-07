Воронежец ночью обворовал киоск
Теперь получит срок за 4000 рублей
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Сотрудники одного из торговых павильонов на Ленинском проспекте утром обнаружили, что дверь вскрыта. Из кассы пропало более 4 000 рублей.
Оперативники по данным камер видеонаблюдения установили личность подозреваемого, который ночью обчистил киоск. 46-летнего воронежца, который был ранее неоднократно судим, задержали в Железнодорожном районе. В отделе полиции он признался, что деньги потратил, а на кражу пошел из-за тяжелого финансового положения.
Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU