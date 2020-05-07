В Воронеже рухнувший балкон, сломавший женщине ногу, попал на видео
В прокуратуре Советского района начали проверку управляющей компании, в ведении которой находится дом № 169 по улице 9 Января, где утром 7 мая произошел несчастный случай.
Напомним, 49-летняя женщина вышла на находившийся на втором этаже ветхий балкон, а он в это время рухнул. Жительница Воронежа получила перелом тазовой кости, ее отвезли в реанимацию. После несчастного случая сотрудники управляющей компании заявили, что проведение капитального ремонта дома было запланировано лишь на 2023-2025 годы. И им не удалось ни убедить жителей провести общее собрание о переносе капремонта на более ранние сроки, ни обследовать балконы.
- В ходе проверки сотрудники районной прокуратуры дадут оценку соблюдения управляющей компанией обязанностей по содержанию и эксплуатации дома, - сообщил прокурор Советского района Алексей Сапрыкин.
Прокурор Советского района Алексей Сапрыкин о проверке по поводу рухнувшего балкона.
ИСТОЧНИК KP.RU