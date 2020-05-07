В Воронеже рухнувший балкон, сломавший женщине ногу, попал на видео

7 Май 2020 2020-05-07T17:13:51+03:00

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В прокуратуре Советского района начали проверку управляющей компании, в ведении которой находится дом № 169 по улице 9 Января, где утром 7 мая произошел несчастный случай.

Напомним, 49-летняя женщина вышла на находившийся на втором этаже ветхий балкон, а он в это время рухнул. Жительница Воронежа получила перелом тазовой кости, ее отвезли в реанимацию. После несчастного случая сотрудники управляющей компании заявили, что проведение капитального ремонта дома было запланировано лишь на 2023-2025 годы. И им не удалось ни убедить жителей провести общее собрание о переносе капремонта на более ранние сроки, ни обследовать балконы.

- В ходе проверки сотрудники районной прокуратуры дадут оценку соблюдения управляющей компанией обязанностей по содержанию и эксплуатации дома, - сообщил прокурор Советского района Алексей Сапрыкин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/777575" frameborder="0"></iframe> Прокурор Советского района Алексей Сапрыкин о проверке по поводу рухнувшего балкона.

ИСТОЧНИК KP.RU