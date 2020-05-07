2020-05-07T16:42:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Масочный режим в Воронеже в период коронавируса: средства защиты начнут продавать в маршрутных автобусах

Горожан без масок водители будут просить покинуть общественный транспорт
Виктор ЛЕВШАКОВ
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В городском управлении транспорта просят воронежцев не конфликтовать с водителямиВ городском управлении транспорта просят воронежцев не конфликтовать с водителямиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Масочный режим в Воронежской области введут с 12 мая. Об этом заявили в пресс-службе регионального правительства, а также пояснили, где же нельзя будет находиться с неприкрытым лицом.

В частности в список попали остановки общественного транспорта и соответственно сами маршрутные автобусы. Но как это будет работать: воронежцев без масок не пустят в салон?

- Водителям предписывается отказывать в транспортном обслуживании горожанам, пренебрегающим средствами защиты, - рассказал 7 мая заместитель руководителя городского управления транспорта Максим Захаров.

Действительно водители маршруток будут просить горожан без средств индивидуальной защиты выйти из автобуса.

- Мы проработали с организациями-перевозчиками вопрос закупки масок, чтобы можно было организовать с 12 мая их продажу непосредственно в подвижном составе. Однако, автобусы - не магазин, в них очень сложно иметь большие запасы средств защиты для массовой продажи, плюс сам этот процесс будет затруднять работу водителя, - отмечает Максим Захаров.

Нужно учитывать, что перевозчики приобретали маски по разным ценам, соответственно, и цена продажи в автобусе может отличаться. Предполагается, что оплатить покупку можно будет по безналичному расчету.

В городском управлении транспорта просят воронежцев не конфликтовать с водителями, а в случае спорных ситуаций обращаться в диспетчерскую «Центра организации дорожного движения» по телефону 260-51-23.

ИСТОЧНИК KP.RU

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