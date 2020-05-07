В воронежский «Буран» пришли бывший игрок юниорской сборной России и еще четыре новичка

7 Май 2020 2020-05-07T16:31:04+03:00

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Полным ходом идет комплектований «Бурана» на следующий сезон.

Самый известный новичок – 24-летний защитник Кирилл Щукин. Этот хоккеист поиграл «Кузнецких Медведей» Новокузнецк (МХЛ), «Металлург» Новокузнецк (КХЛ, ВХЛ), «Зауралье» Курган (ВХЛ), «Торпедо» Усть-Каменогорск (чемпионат Казахстана), «Ермак» Ангарск (ВХЛ). Щукина неоднократно вызывали в юниорскую сборную России.

Контракт подписали с еще одним защитником, 25-летним воспитанником челябинской школы хоккея Денисом Ваниным. Он выступал за клубы: «Белые Медведи» Челябинск (МХЛ); «Беркуты Кубани» Краснодар (МХЛ), «Челмет» Челябинск (ВХЛ), «Ермак» Ангарск (ВХЛ), «Южный Урал» Орск (ВХЛ).

Команду также пополнил нападающий Никита Лукин. 28-летний форвард родился в Новоуральске. В течение карьеры играл в десяти командах: «Ладья» Тольятти (МХЛ), «Шериф» Тверь (МХЛ), ХК МВД Балашиха (МХЛ), «Динамо» Балашиха (ВХЛ), «Динамо» Москва (КХЛ), «Дизель» Пенза (ВХЛ), «Молот-Прикамье» Пермь (ВХЛ), ХК «Рязань» (ВХЛ), «Ценг Тоу» Цзилинь (ВХЛ), «Лада» Тольятти (ВХЛ).

Также «Буран» оформил соглашение с 27-летним вратарем Денисом Перевозчиковым . Пермский воспитанник защищал цвета клубов «Нефтяник» (Альметьевск), «Барс» (Казань), «Спутник» (Нижний Тагил), «Ижсталь» (Ижевск), «Молот-Прикамье» (Пермь), ХК «Темиртау», «Сарыарка» (Караганда), «Ценг Тоу» (Цзилинь), а прошлый сезон провел в «Торпедо» (Усть-Каменогорск).

Вратарскую линию также пополнил совсем еще юный 17-летний голкипер Захар Виноградов. В прошлом сезоне он выступал за дочернюю команду «Бурана» - ХК «Россошь». Теперь «ураганные» сделали ему квалификационное предложение.

И наконец, продлили контракт с капитаном Александром Чиглинцевым. 30-летний нападающий в прошлом сезоне провел за «Буран» 51 матч, забил шесть гол и отдал пять результативных передач. Соглашение с «ураганными» Александр продлил на один сезон. На тот же срок подписали контракты все новички клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU