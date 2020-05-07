2020-05-07T16:23:18+03:00
Общество

Воронежские предприниматели смогут проанализировать свои проекты с экспертами «Сколково»

По результатам презентационных сессий участники могут добиться статуса участника Фонда «Скольков»
Олег ИВАНОВ
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Воронежский центр «Мой бизнес» приглашает всех тех, кому интересны инновации, на индивидуальные презентационные сессии с представителями Фонда «Сколково». Открытый вебинар пройдет 15 мая в 13:00. Вход свободный.

Представители бизнеса смогут узнать преимущества, которые дает статус участника Фонда и познакомиться с основными программами поддержки стартапов, а также налоговыми льготами. Также вам расскажут, как проходит о взаимодействии инвесторов с резидентами «Сколково».

Но что важно, вы сможете не только получить информацию для развития своего проекта, но и записаться на индивидуальные питч-сессии с представителями Фонда «Сколково», где расскажите о своем проекте и получите обратную связь. Эксперт разберет ваш проект: определит его сильные и слабые стороны, а также подскажет потенциальные точки роста.

По результатам презентационных сессий у компаний участников будет возможность подать и доработать заявку на получение статуса участника проекта «Сколково». Этот статус откроет доступ к сервисам Фонда, грантовой поддержке до 300 миллионов рублей, а также налоговым и таможенным льготам.

Зарегистрироваться на вебинар в качестве слушателя и записаться на индивидуальную питч-сессию можно по этой ссылке.

Мероприятие проводится при поддержке Центра Компетенций Цифровой трансформации бизнеса Фонда развития цифровой экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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