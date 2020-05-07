Литературный музей покажет воронежцам программы о сказках, песнях, стихах о войне

7 Май 2020 2020-05-07T16:09:02+03:00

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Литературный музей имени Никитина в условиях самоизоляции подготовил майский цикл виртуальных программ. Большинство из них посвящено Дню Победы. Их можно посмотреть в видеосалоне на сайте музея и в группе музея в «Одноклассниках».

Программа «Военная сказка бабушки Куприянихи» расскажет об уроженке Воронежской губернии Анне Куприяновне Барышниковой. В репертуаре сказительницы бабушки Куприянихи было более 100 авторских сказок: волшебных и сатирических, веселых и о животных. Из ее патриотического репертуара выделяется сказка «Как немецкий генерал к партизанам в плен попал» (1949). Ее расскажет заведующий научным отделом музея Виктор Коровин.

Виртуальная лекция «Солдат начинается с думы об Отечестве», которую прочитает главный научный сотрудник музея Ольга Дворядкина, расскажет о книгах Андрея Платонова, написанных о войне и на войне. Воронежцы узнают о военном опыте писателя, о том, какое преломление во фронтовой прозе Платонова получили традиционные для него сюжеты, мотивы, темы и образы. Лектор прочитает отрывки из писем и записных книжек писателя военных лет.

Музыкальная гостиная «Песни Дня Победы» приглашает посмотреть истории написания пяти песен, без которых не проходит ни один праздник 9 мая. Ведущая гостиной Вера Родионова под гитару исполнит «В землянке» Алексея Суркова и Константина Листова, «Москвичи» Евгения Винокурова и Андрея Эшпая, «Эх, дороги…» Льва Ошанина и Анатолия Новикова, «До свидания, мальчики» Булата Окуджавы и «Последний бой» Михаила Ножкина

Виртуальная экскурсия по выставке «Под небесами Родины» подготовлена к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Основной раздел выставки посвящен художественному миру военной прозы воронежских писателей и фронтовых корреспондентов, а также творчеству артистов и музыкантов в тылу. В экспозиции представлены предметы 1941-1945 годов из личных архивов воронежцев: письма-треугольники, фотокарточки фронтовиков, открытки, конверты со штемпелем войсковой части. Отдельное место выставки отведено уникальным изданиям военных лет из фондов литературного музея.

В лекции «Не дописав неровных строчек…» Дмитрий Дьяков расскажет о Борисе Пескове, Николае Романовском, Валентине Шульчеве и других воронежских литераторах, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Программа «Письма с фронта» посвящена подвигу военных почтальонов. Воронежцы узнают о красноармейце Иване Леонтьеве, ставшем прототипом памятника почтальону. Ольга Дворядкина расскажет также о хранящихся в фондах музея письмах военных лет писателей Николая Романовского и Бориса Пескова, погибших на фронте. Воронежцев также научат сворачивать «письма-треугольники».

Программа «Детские писатели в войну» познакомит юных зрителей с фактами биографии известных детских авторов – Самуила Маршака, Агнии Барто, Корнея Чуковского. Ребята смогут проверить знание популярных стихотворений этих поэтов в небольшой викторине. Как учились школьники в блокадном Ленинграде? Кого спас Маршак в начале войны? Правда ли, что Агнии Барто пришлось прыгнуть с поезда прямо на ходу - об этом и многом другом – в познавательной онлайн-программе.

Программа «Частушечница Мария Мордасова на войне» - о военном периоде в жизни народной артистки СССР. Научный сотрудник музея Екатерина Агеева расскажет, за что полюбили великую частушечницу, которая в 1937 году приехала работать в Воронеж и осталась в городе навсегда.

Программа «Читаю, чтобы помнить...» - о молодых поэтах 40-х, вчерашних школьниках, столкнувшихся с досрочным началом взрослой жизни. Многие из них были на передовых фронтах солдатами, сержантами и офицерами. Сотрудники музея прочтут стихи Мусы Джалиля, Елены Ширман, Бориса Кострова, Валентина Шульчева, Бориса Смоленского, Василия Кубанева, Алексея Фатьянова, Егора Исаева, Павла Касаткина. Во второй серии программы стихи читают дети.

ИСТОЧНИК KP.RU