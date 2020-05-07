В Воронеже с 12 мая парковки могут снова стать платными

7 Май 2020 2020-05-07T16:13:10+03:00

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В Воронеже парковки в центре города могут снова стать платными с 12 мая. Произойдет это, если власти не будут объявлять последующие дни нерабочими из-за карантина. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в четверг, 7 мая.

Из-за того, что режим самоизоляции продлился достаточно долго, водители отвыкли от оплаты парковки и в первое время могут забыть оплатить ее. За это горожан ждут штрафы. Может также увеличиться и количество пассажиров в общественном транспорте.

- Сейчас рассматривается возможность не привлекать водителей к административной ответственности в первое время, а потратить его на анализ ситуации с пассажиропотоком и широкое информирование горожан о режиме, в котором начнут работать платные парковки, – подчеркнул мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Напомним, долгое время плату с водителей не могли брать из-за пробела в законодательстве, из-за которого административные комиссии не могли запросить сведения о нарушителях в ГИБДД. А почти сразу после того, как соответствующий законодательный акт приняли, началась пандемия коронавируса. Тогда власти решили временно оставить все как было – то есть, не брать плату.

ИСТОЧНИК KP.RU