Досрочное завершение учебного года: как воронежским школьникам будут выставлять оценки

7 Май 2020 2020-05-07T15:52:29+03:00

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Накануне стали известны даты окончания учебного года для школьников Воронежской области. Региональный департамент образования, науки и молодежной политики рекомендовал завершить уроки в 1-8 классах - 15 мая, в 10-х - 29 мая, в выпускных 9 и 11 классах - 5 июня. Кроме того, чиновники сообщили, что «промежуточную аттестацию проведут по результатам завершенного учебного периода».

Формулировка показалась расплывчатой не только ребятам и их родителям, но и педагогам. Так, преподаватель биологии воронежской школы №105 Вера Животягина рассказала «КП - Воронеж», что учителя не совсем понимают, какие оценки им нужно учитывать.

- Ждем дополнительных комментариев администрации, приказа свыше, - добавила Вера Владимировна. - Но думаю, в первую очередь, будем ориентироваться на прошлые четверти. Ниже оценок точно не будет.

В пресс-службе департамента образования нам пояснили, что текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации, установление их форм, периодичности и порядка проведения относится к компетенции образовательных организаций. Стало быть, сами школы должны решить, выставлять ли им оценки за четвертую четверть, учитывать ли их при выведении годовых результатов.

- Мы рекомендуем вести оценивание в пользу ученика. Если у него были хорошие отметки в трех четвертях, а в четвертой - плохие, то правильнее выставить среднюю по итогам предыдущих. Хотя во время дистанционного обучения мы запрещали отрицательные оценки. Все жалобы, которые к нам поступили по этому поводу, мы отработали. Педагоги пересмотрели отметки, - добавили в пресс-службе.

Однако все же не стоит рассчитывать, что «хорошо» и «отлично» в последней укороченной четверти значительно повлияют на итог. На днях к специалистам «горячей линии» департамента обратилась родительница. Она возмутилась тем, что ее ребенку хотят поставить итоговую тройку, «хотя у нее нет плохих оценок». Когда начали разбираться, выяснилось, что хорошие отметки появились только во время дистанционного обучения, а предыдущая успеваемость была слабенькой. Так что учитель вполне обоснованно подвел итог.

ИСТОЧНИК KP.RU