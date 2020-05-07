В Воронежской области четверо мужчин украли со склада удобрения

7 Май 2020 2020-05-07T15:50:04+03:00

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В Воронежской области сотрудники полиции задержали четверых похитителей удобрений со склада. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в четверг, 7 мая.

Выяснилось, что 6 апреля ночью в селе Хлебное Новоусманского района мужчины взломали склад организации и пробрались в помещение. Оттуда они похитили минеральные удобрения и имущество. Причиненный ущерб составил более 1,4 миллиона рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». Через некоторое время похитителей задержали. Ими оказались четверо жителей региона в возрасте от 34 до 42 лет. Во время обысков правоохранители нашли у них часть украденного. Им грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время устанавливается причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU