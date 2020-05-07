Самые богатые воронежские депутаты за год заработали сотни миллионов рублей

7 Май 2020 2020-05-07T15:45:28+03:00

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Раскрыты сведения о доходах и имуществе депутатов Воронежской областной Думы с 1 января по 31 декабря 2019 года. Больше остальных за этот период заработал глава строительной компании «Инстеп» Анатолий Шмыгалев - 252,7 млн рублей. Особенно внушительно данная сумма смотрится на фоне дохода парламентария за 2018-ый - тогда было 32,7 млн.

Его супруга наоборот несколько потеряла в доходах: они снизились с 20,3 до 15,8 млн. Передвигается Анатолий Шмыгалев на Mitsubishi Outlander LS.

В собственности супругов семь земельных участков (3738кв. м., 3285 кв.м., 1863 кв.м., 1200 кв. м., 1102 кв. м., 852 кв. м., 113 кв. м.), пять квартир (187,6 кв. м., 185,3 кв. м, 120,4 кв.м., 46,4 кв. м., 45,3 кв.м.,), а также 1/10 доля в квартире 54,4 кв. м. Кроме того, у семьи Шмыгалевых есть свой коттедж для отдыхающих (312,3 кв.м.).

Помимо прочего в декларации отмечены гараж, три кладовки, десять нежилых помещений, детский сад, топочная, погреб и даже уборная. Еще две квартиры в пользовании - 187,6 кв.м. и 120,4 кв.м.

Второе место в «рейтинге» доходов за руководителем другой строительной компании «Выбор» Александром Цыбанем. В 2019 году он заработал 227,3 млн, годом ранее - 126,9 млн рублей.

Собственности на парламентария записано не так много - квартира (221 кв.м.), да нежилое помещение (57,4 кв.м.). Также в пользовании квартира на 68 кв.м.

Зато у Александра Цыбаня по-прежнему внушительный парк транспорта: автомобиль Mercedes-Benz GLE 63 AMG, два вертолета Robinson HC R-44 II и Robinson HC R-66, а также мотовездеход Outlander MAX XT.

Замыкает тройку наиболее доходных депутатов Воронежской областной Думы Евгений Хамин - глава Воронежской девелоперской компании (ВДК). На его счету - 197,7 млн рублей. До этого было 163,6 млн. Супруга парламентария заработала также чуть больше: было 100,6 млн, стало 138,8 млн.

В собственности семьи три земельных участка (2900 кв.м., 2226 кв.м., 2255 кв.м.), два коттеджа для отдыхающих (312,5 кв. м., 310,8 кв.м.), объект незавершенного строительства (1322,8 кв.м.), а также три нежилых помещения. В пользовании также две квартиры, два земельных участка и нежилое помещение. Ездит Евгений Хамин на автомобиле Lexus RX350.

ИСТОЧНИК KP.RU