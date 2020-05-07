Умер легендарный футболист воронежского «Факела»

7 Май 2020 2020-05-07T15:37:17+03:00

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В клубе «Факел» сообщили, что утром 7 мая на 74-м году жизни умер легендарный защитник воронежской футбольной команды Евгений Щеголев.

Евгений Алексеевич родился в Казани, но всю карьеру выступал за клуб из столицы Черноземья. В течение 15 сезонов, с 1965 по 1979 годы, он играл сначала за «Труд», потом за «Факел» (нынешнее имя команда получила в 1977-м).

Евгений Щеголев – до сих пор рекордсмен по количеству официальных матчей за главную воронежскую команду – их у него набралось 474. Не похоже, что в наше время, когда футболисты, как правило, меняют клубы как перчатки, кто-то превзойдет это достижение. В составе сборной Воронежской области Евгений Алексеевич становился победителем Спартакиады народов РСФСР 1978 года.

Евгения Щеголев – еще и родоначальник футбольной династии. Все воронежские (и не только) любители футбола знают его сына Александра. Он играл не только за «Факел», пробовал свои силы в ЦСКА и в «Спартаке» в годы, когда «красно-белые» еще не растеряли былой мощи.

Приносим искренние соболезования Александру Евгеньевичу и другим родственникам и близким легендарного защитника.

ИСТОЧНИК KP.RU