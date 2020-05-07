В воронежском парке появилось кафе для белок
В парке в воронежском микрорайоне «Электроника» местные жители смастерили необычную кормушку для белок. Ее оформили в виде кафе под названием «Вежливая белка» и закрепили на дереве недалеко от центральной дорожки. Фотографию опубликовали в популярной группе в соцсети в четверг, 7 мая.
В маленьком кафе установили стол и стул, а также стенд с меню. Гости заведения могут перекусить там орехами, шишками и семенами.
Местные жители восхитились мастерством и креативностью автора, но забеспокоились, что «невежливые люди» могут все сломать.
Кстати, на прошлой неделе горожане спасли белочку, которая упала с большой высоты. Сейчас ее выхаживают в центре реабилитации диких животных «Сердце леса».
ИСТОЧНИК KP.RU