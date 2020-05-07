Воронежцев приглашают принять участие в акции «Окна Победы»
Поскольку из-за режима самоизоляции не будет массовых праздничных мероприятий 9 мая, воронежцам предлагают почтить память павших и отметить День Победы онлайн-флешмобом.
В рамках акции «Окна Победы» можно оформить окна своих квартир, домов и офисов рисунками, картинками, фотографиями и надписями, посвященными Победе в Великой Отечественной войне. Фотографии оформленных окон нужно разместить в социальных сетях с хэштегом #ОКНА_ПОБЕДЫ и написать слова благодарности фронтовикам и труженикам тыла.
Напомним, традиционного салюта воронежцы не увидят, он пройдет в местах дислокации 20-й армии
ИСТОЧНИК KP.RU