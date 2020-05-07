Воронежцев приглашают принять участие в акции «Окна Победы»

7 Май 2020 2020-05-07T14:18:30+03:00

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Поскольку из-за режима самоизоляции не будет массовых праздничных мероприятий 9 мая, воронежцам предлагают почтить память павших и отметить День Победы онлайн-флешмобом.

В рамках акции «Окна Победы» можно оформить окна своих квартир, домов и офисов рисунками, картинками, фотографиями и надписями, посвященными Победе в Великой Отечественной войне. Фотографии оформленных окон нужно разместить в социальных сетях с хэштегом #ОКНА_ПОБЕДЫ и написать слова благодарности фронтовикам и труженикам тыла.

Напомним, традиционного салюта воронежцы не увидят, он пройдет в местах дислокации 20-й армии

ИСТОЧНИК KP.RU