За нарушение режима самоизоляции оштрафовали 214 жителей Воронежской области

7 Май 2020 2020-05-07T14:19:59+03:00

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В региональном судебном департаменте рассказали, сколько жителей Воронежской области оштрафовали за нарушение режима самоизоляции и на какие суммы.

По данным на 6 мая, за нахождение на улицы без крайней необходимости вынуждены были раскошелиться 214 жителей области. 174 из них оштрафовали на тысячу рублей, по десять – на 2 и 15 тысяч, шесть – на 1500, по четыре – на 5000 и 7500, трех - на 3000. Также было по одному случаю, когда нарушители выкладывали по 7000, 10000 и 20000 рублей.

О двух случаях штрафов на 15 тысяч мы писали. Под эти санкции попали жители Новоусманского и Калачеевского районов, приехавшие из-за границы и после этого отправившиеся на прогулку далеко от дома. В то же время штраф удалось оспорить в суде жительнице Центрального района Воронежа. Женщине, также приехавшей из-за рубежа, удалось доказать, что она вынуждена была поехать к стоматологу из-за сильной зубной боли.

Напомним, с 12 мая в Воронежской области будут штрафовать еще и за нахождение без маски в общественных местах. Диапазон сумм будет тот же, что и за немотивированное нахождение на улице, – от 1 до 30 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU