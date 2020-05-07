2020-05-07T13:57:43+03:00
Общество

В Воронеже местные жители смогут получить георгиевские ленты в автобусах

8 мая их можно будет найти в специальном контейнере у водителя
Юлия ДИДЕНКО
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Воронежцы смогут бесплатно получить георгиевские ленты в автобусах. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика «АТП-1».

8 мая ленты будут лежать в свободном доступе в специальном контейнере у водительского сиденья в восьми автобусах на четырех маршрутах компании. В двух автобусах, следующих по маршруту № 37, еще в двух – № 20, в трех автобусах № 54 и одном – № 50. Пассажирам предлагается сохранить этот символ памяти, силы, чести и связи поколений.

Также 9 мая в автобусах будут транслировать семейные воспоминания учеников Михайловского кадетского корпуса, посвященные подвигам, мужеству и отваге их близких, проявленных на полях сражений и в тылу в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, также ленточки можно получить в местах, разрешенных для посещения, - в продуктовых магазинах и аптеках. Раздавать их будут и сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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