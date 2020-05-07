2020-05-07T13:25:50+03:00
Происшествия

Под жительницей Воронежа обрушился балкон

Женщина в больнице с переломом ноги
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
фото предоставлено пресс-центром ЖКХфото предоставлено пресс-центром ЖКХ
Изменить размер текста:

В четверг, 7 мая, на улице 9 Января со второго этажа трехэтажного дома №169 обрушился балкон. В этот момент на нем находилась 49-летняя хозяйка одной из квартир. Женщину забрала скорая. По предварительной информации, у нее перелом ноги.

фото предоставлено пресс-центром ЖКХ

фото предоставлено пресс-центром ЖКХ

Как пояснили «Комсомолке» в УК Советского района, которая обслуживает этот дом, трехэтажке почти 70 лет. В добавок ко всему, в доме деревянные перекрытия, а общее его состояние оценивается как ветхое. Тем не менее, проведение капитального ремонта запланировано лишь на 2023-2025 годы. А такие работы, как укрепление плит балконов, относятся именно к перечню капремонта.

- Здесь всего 14 квартир и средств, которые жители собирают по «первой строке», несоизмеримо мало к тому, сколько необходимо вложить в строение, чтобы привести его в порядок, - отметил директор УК Павел Матросов. - Мы выходили к собственникам этого МКД с предложением инициировать общее собрание и принять решение о переносе сроков капремонта. К сожалению, собрание жители так и не провели. И на все наши просьбы предоставить доступ для осмотра ветхих балконов ответили отказом.

Руководство УК выразило готовность оказать помощь пострадавшей собственнице рухнувшего балкона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Литературный музей покажет воронежцам программы о сказках, песнях, стихах о войне
В Воронеже с 12 мая парковки могут снова стать платными
Досрочное завершение учебного года: как воронежским школьникам будут выставлять оценки
В Воронежской области четверо мужчин украли со склада удобрения
Самые богатые воронежские депутаты за год заработали сотни миллионов рублей
Сбербанк поддерживает системообразующие предприятия Черноземья
В Воронежской области за сутки 44 человека победили коронавирус
Умер легендарный футболист воронежского «Факела»
Воронежским детям прочитают рассказы о войне по телефону горячей линии
В воронежском парке появилось кафе для белок
На самоизоляции абоненты Tele2 читают книги о браке и классику
Воронежцев приглашают принять участие в акции «Окна Победы»
За нарушение режима самоизоляции оштрафовали 214 жителей Воронежской области
В Воронеже местные жители смогут получить георгиевские ленты в автобусах
Дело воронежца, забившего до смерти пенсионерку ради медалей, доверили суду присяжных
Под жительницей Воронежа обрушился балкон
Жительница Воронежа лишилась 1 млн рублей, пытаясь защитить деньги в банке
В Воронеже в День Победы не будут перекрывать улицы
В Воронеже разыскивают пропавшую пенсионерку с потерей памяти
В Воронеже от клещей и комаров обработают четыре парка и сквера
В Воронеже губернатор рассказал об отмене обычного салюта на 9 мая