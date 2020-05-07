Под жительницей Воронежа обрушился балкон

7 Май 2020 2020-05-07T13:25:50+03:00

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В четверг, 7 мая, на улице 9 Января со второго этажа трехэтажного дома №169 обрушился балкон. В этот момент на нем находилась 49-летняя хозяйка одной из квартир. Женщину забрала скорая. По предварительной информации, у нее перелом ноги.

фото предоставлено пресс-центром ЖКХ

Как пояснили «Комсомолке» в УК Советского района, которая обслуживает этот дом, трехэтажке почти 70 лет. В добавок ко всему, в доме деревянные перекрытия, а общее его состояние оценивается как ветхое. Тем не менее, проведение капитального ремонта запланировано лишь на 2023-2025 годы. А такие работы, как укрепление плит балконов, относятся именно к перечню капремонта.

- Здесь всего 14 квартир и средств, которые жители собирают по «первой строке», несоизмеримо мало к тому, сколько необходимо вложить в строение, чтобы привести его в порядок, - отметил директор УК Павел Матросов. - Мы выходили к собственникам этого МКД с предложением инициировать общее собрание и принять решение о переносе сроков капремонта. К сожалению, собрание жители так и не провели. И на все наши просьбы предоставить доступ для осмотра ветхих балконов ответили отказом.

Руководство УК выразило готовность оказать помощь пострадавшей собственнице рухнувшего балкона.

ИСТОЧНИК KP.RU