Жительница Воронежа лишилась 1 млн рублей, пытаясь защитить деньги в банке

7 Май 2020 2020-05-07T13:23:08+03:00

Изменить размер текста: A A

За 6 мая жертвами мошенников стали восемь жителей Воронежской области. Аферисты действовали дистанционно. В общей сложности, люди потеряли около двух миллионов рублей.

24-летняя девушка клюнула на старую байку о защите денег на карте от несанкционированного доступа. Позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сообщил о том, что из-за утечки информации о данных клиентов, возможно хищение средств со счетов. И предложил защитить сбережения от действий злоумышленников путем перевода денег на безопасный расчетный счет. Следуя указаниям мошенника, девушка сходила в отделение банка, сняла наличные - более 1 млн рублей, а потом перевела их на указанные реквизиты. После завершения финансовой операции связь с неизвестным прервалась.

Будьте бдительны, не сообщайте свои личные данные, защитные коды от банковских карт, конфиденциальный пароль для доступа в личный кабинет банка неизвестным людям, в том числе сотрудникам финансовых учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU