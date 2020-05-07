2020-05-07T13:23:08+03:00
Происшествия

Жительница Воронежа лишилась 1 млн рублей, пытаясь защитить деньги в банке

Аферисты говорили девушку перевести их на резервный счет
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

За 6 мая жертвами мошенников стали восемь жителей Воронежской области. Аферисты действовали дистанционно. В общей сложности, люди потеряли около двух миллионов рублей.

24-летняя девушка клюнула на старую байку о защите денег на карте от несанкционированного доступа. Позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сообщил о том, что из-за утечки информации о данных клиентов, возможно хищение средств со счетов. И предложил защитить сбережения от действий злоумышленников путем перевода денег на безопасный расчетный счет. Следуя указаниям мошенника, девушка сходила в отделение банка, сняла наличные - более 1 млн рублей, а потом перевела их на указанные реквизиты. После завершения финансовой операции связь с неизвестным прервалась.

Будьте бдительны, не сообщайте свои личные данные, защитные коды от банковских карт, конфиденциальный пароль для доступа в личный кабинет банка неизвестным людям, в том числе сотрудникам финансовых учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Литературный музей покажет воронежцам программы о сказках, песнях, стихах о войне
В Воронеже с 12 мая парковки могут снова стать платными
Досрочное завершение учебного года: как воронежским школьникам будут выставлять оценки
В Воронежской области четверо мужчин украли со склада удобрения
Самые богатые воронежские депутаты за год заработали сотни миллионов рублей
Сбербанк поддерживает системообразующие предприятия Черноземья
В Воронежской области за сутки 44 человека победили коронавирус
Умер легендарный футболист воронежского «Факела»
Воронежским детям прочитают рассказы о войне по телефону горячей линии
В воронежском парке появилось кафе для белок
На самоизоляции абоненты Tele2 читают книги о браке и классику
Воронежцев приглашают принять участие в акции «Окна Победы»
За нарушение режима самоизоляции оштрафовали 214 жителей Воронежской области
В Воронеже местные жители смогут получить георгиевские ленты в автобусах
Дело воронежца, забившего до смерти пенсионерку ради медалей, доверили суду присяжных
Под жительницей Воронежа обрушился балкон
Жительница Воронежа лишилась 1 млн рублей, пытаясь защитить деньги в банке
В Воронеже в День Победы не будут перекрывать улицы
В Воронеже разыскивают пропавшую пенсионерку с потерей памяти
В Воронеже от клещей и комаров обработают четыре парка и сквера
В Воронеже губернатор рассказал об отмене обычного салюта на 9 мая