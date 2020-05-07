В Воронеже в День Победы не будут перекрывать улицы

7 Май 2020 2020-05-07T13:03:57+03:00

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В мэрии Воронежа сообщили о том, что на 9 мая никак не будут ограничивать движение транспорта. Надобность в этом отпала. Из-за пандемии коронавируса отменены все массовые мероприятия, предусмотренные на праздник 75-летия Победы. Не будет шествия «Бессмертного полка», показа военной техники. Также стало известно, что вместо обычного салюта будет лишь 30 праздничных залпов. Да и откуда они будут производиться, непонятно. Известно только, что с «территории объектов 20 армии».

Соответственно, транспорт будет ездить как в обычный день.

ИСТОЧНИК KP.RU