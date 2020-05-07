В Воронеже разыскивают пропавшую пенсионерку с потерей памяти
Волонтеры отряда «Лиза Алерт» попросили помощи воронежцев в поиске 63-летней Антонины Козининой. Днем 6 мая пенсионерка ушла из дома в посёлке Латная Семилукского района и до сих пор не вернулась. Родственники женщины волнуются, ведь Антонина Васильевна нуждается в медицинской помощи, она могла потерять память.
Приметы женщины: рост 168 сантиметров, она худощавого телосложения, у неё седые волосы, серые глаза. Пенсионерка была одета в красную куртку, сиреневое платье, синие спортивные штаны и синие спортивные тапочки, на голове синяя вязаная шапка. С собой у женщины была черная сумка.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пенсионерки, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52, 112 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU