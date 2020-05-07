2020-05-07T12:56:58+03:00
Общество

В Воронеже разыскивают пропавшую пенсионерку с потерей памяти

Женщина ушла из дома в посёлке Латная
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» попросили помощи воронежцев в поиске 63-летней Антонины Козининой. Днем 6 мая пенсионерка ушла из дома в посёлке Латная Семилукского района и до сих пор не вернулась. Родственники женщины волнуются, ведь Антонина Васильевна нуждается в медицинской помощи, она могла потерять память.

Приметы женщины: рост 168 сантиметров, она худощавого телосложения, у неё седые волосы, серые глаза. Пенсионерка была одета в красную куртку, сиреневое платье, синие спортивные штаны и синие спортивные тапочки, на голове синяя вязаная шапка. С собой у женщины была черная сумка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пенсионерки, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Литературный музей покажет воронежцам программы о сказках, песнях, стихах о войне
В Воронеже с 12 мая парковки могут снова стать платными
Досрочное завершение учебного года: как воронежским школьникам будут выставлять оценки
В Воронежской области четверо мужчин украли со склада удобрения
Самые богатые воронежские депутаты за год заработали сотни миллионов рублей
Сбербанк поддерживает системообразующие предприятия Черноземья
В Воронежской области за сутки 44 человека победили коронавирус
Умер легендарный футболист воронежского «Факела»
Воронежским детям прочитают рассказы о войне по телефону горячей линии
В воронежском парке появилось кафе для белок
На самоизоляции абоненты Tele2 читают книги о браке и классику
Воронежцев приглашают принять участие в акции «Окна Победы»
За нарушение режима самоизоляции оштрафовали 214 жителей Воронежской области
В Воронеже местные жители смогут получить георгиевские ленты в автобусах
Дело воронежца, забившего до смерти пенсионерку ради медалей, доверили суду присяжных
Под жительницей Воронежа обрушился балкон
Жительница Воронежа лишилась 1 млн рублей, пытаясь защитить деньги в банке
В Воронеже в День Победы не будут перекрывать улицы
В Воронеже разыскивают пропавшую пенсионерку с потерей памяти
В Воронеже от клещей и комаров обработают четыре парка и сквера
В Воронеже губернатор рассказал об отмене обычного салюта на 9 мая