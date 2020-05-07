В Воронеже разыскивают пропавшую пенсионерку с потерей памяти

7 Май 2020 2020-05-07T12:56:58+03:00

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Волонтеры отряда «Лиза Алерт» попросили помощи воронежцев в поиске 63-летней Антонины Козининой. Днем 6 мая пенсионерка ушла из дома в посёлке Латная Семилукского района и до сих пор не вернулась. Родственники женщины волнуются, ведь Антонина Васильевна нуждается в медицинской помощи, она могла потерять память.

Приметы женщины: рост 168 сантиметров, она худощавого телосложения, у неё седые волосы, серые глаза. Пенсионерка была одета в красную куртку, сиреневое платье, синие спортивные штаны и синие спортивные тапочки, на голове синяя вязаная шапка. С собой у женщины была черная сумка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пенсионерки, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU