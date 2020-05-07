В Воронеже от клещей и комаров обработают четыре парка и сквера

7 Май 2020 2020-05-07T13:01:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже от клещей и комаров обработают парки и скверы. Об этом сообщили в пресс-службе управления экологии. Работы начнутся 7 мая.

Дезинфекцию проведут в сквере «У озера» на Ленинском проспекте, 123в, парке «Южный» на улице Новосибирской, 5в, парке «Дельфин» на улице Остужева,2, а также в сквере «Чайка» на улице. Новосибирской, 82.

В ведомстве попросили горожан отказаться от посещения этих мест, так как обработка подразумевает использование химикатов. К тому же, в рамках ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции парки и скверы закрыты.

- Мероприятия на других территориях будут проводиться в ближайшее время при наличии благоприятных погодных условий, о чем будет сообщено дополнительно, - пояснили в управлении экологии.

ИСТОЧНИК KP.RU