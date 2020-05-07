В Воронеже губернатор рассказал об отмене обычного салюта на 9 мая
На заседании регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу губернатор Александр Гусев рассказал о том, каким будет салют на 9 мая. Напомним, ранее «КП-Воронеж» сообщала о том, что место его проведения будут держать в тайне, чтобы не допустить образования толпы и соответственно возрастания риска заражения опасной для жизни болезнью.
- Это не салют, который мы всегда делали, не тот, заказчиком и организатором которого выступали муниципальные или областные власти, а памятное мероприятие. Оно будет проходить силами 20-й армии и с территории объектов армии. И никакие местные салюты мы не проводим, - заявил губернатор.
Ранее в пресс-службе Западного военного округа сообщали, что 9 мая в Воронеже артиллерийские расчеты произведут 30 залпов из шести 100-миллиметровых противотанковых орудий МТ-12 «Рапира». Для сравнения: традиционный салют в 2019 году на День Победы состоял из 1200 залпов.
ИСТОЧНИК KP.RU