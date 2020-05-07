В Воронеже губернатор рассказал об отмене обычного салюта на 9 мая

7 Май 2020 2020-05-07T12:37:13+03:00

Традиционного красочного зрелища на 9 мая на этот раз не будет. Фото: из архива «КП»

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На заседании регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу губернатор Александр Гусев рассказал о том, каким будет салют на 9 мая. Напомним, ранее «КП-Воронеж» сообщала о том, что место его проведения будут держать в тайне, чтобы не допустить образования толпы и соответственно возрастания риска заражения опасной для жизни болезнью.

- Это не салют, который мы всегда делали, не тот, заказчиком и организатором которого выступали муниципальные или областные власти, а памятное мероприятие. Оно будет проходить силами 20-й армии и с территории объектов армии. И никакие местные салюты мы не проводим, - заявил губернатор.

Ранее в пресс-службе Западного военного округа сообщали, что 9 мая в Воронеже артиллерийские расчеты произведут 30 залпов из шести 100-миллиметровых противотанковых орудий МТ-12 «Рапира». Для сравнения: традиционный салют в 2019 году на День Победы состоял из 1200 залпов.

ИСТОЧНИК KP.RU