В Воронежской области продолжает набирать обороты акция #ПомогиУчитьсяДома
500 школьников из многодетных, малообеспеченных и неполных семей обеспечат компьютерной техникой для организации дистанционного обучения в том числе и региональные парламентарии, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Агентством стратегических инициатив и Министерством просвещения Российской Федерации совместно с партией «Единая Россия» была разработана всероссийская акция #ПомогиУчитьсяДома. Проект призван помочь детям, чьи родители не смогли приобрести необходимые гаджеты, осваивать школьную программу онлайн.
ИСТОЧНИК KP.RU