В Воронежской области провели больше 57 тысяч исследований на коронавирус
В региональном управлении Роспотребнадзора озвучили данные на 7 мая
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В Воронежской области медики провели уже 57 756 лабораторных исследований на наличие COVID-19 у людей, в том числе прибывших из субъектов, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Данные на 7 мая озвучили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Напомним, по информации на утро 7 мая диагноз подтвердился у 34 местных жителей. Общее число зараженных достигло 731. 12 из них умерли, 158 вылечились.57 процентов заболевших коронавирусом, переносят болезнь без симптомов.
ИСТОЧНИК KP.RU