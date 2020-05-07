2020-05-07T12:07:36+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области провели больше 57 тысяч исследований на коронавирус

В региональном управлении Роспотребнадзора озвучили данные на 7 мая
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области медики провели уже 57 756 лабораторных исследований на наличие COVID-19 у людей, в том числе прибывших из субъектов, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Данные на 7 мая озвучили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Напомним, по информации на утро 7 мая диагноз подтвердился у 34 местных жителей. Общее число зараженных достигло 731. 12 из них умерли, 158 вылечились.57 процентов заболевших коронавирусом, переносят болезнь без симптомов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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