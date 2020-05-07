В Воронеже во дворе дома нашли повешенного мужчину
В обстоятельствах случившегося разбираются следователи
Изменить размер текста:
В Воронеже во дворе одного из домов на улице Беговой прохожие нашли повешенного мужчину. Об этом в редакцию «КП-Воронеж» сообщили местные жители.
Как пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области, тело 31-летнего местного жителя было обнаружено около трех часов ночи 1 мая. По данному факту организована доследственная проверка. Все обстоятельства гибели горожанина устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU