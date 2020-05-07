2020-05-07T11:17:22+03:00
Происшествия

В Воронеже во дворе дома нашли повешенного мужчину

В обстоятельствах случившегося разбираются следователи
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже во дворе одного из домов на улице Беговой прохожие нашли повешенного мужчину. Об этом в редакцию «КП-Воронеж» сообщили местные жители.

Как пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области, тело 31-летнего местного жителя было обнаружено около трех часов ночи 1 мая. По данному факту организована доследственная проверка. Все обстоятельства гибели горожанина устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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