2020-05-07T11:20:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Масочный режим в Воронежской области: как будут штрафовать нарушителей

В региональном правительстве сообщили, что наказание будет аналогично тому, что накладывают за нахождение на улице без уважительной причины
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
С 12 мая полицейские будут следить и за соблюдением масочного режима.С 12 мая полицейские будут следить и за соблюдением масочного режима.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

В пресс-службе правительства Воронежской области уточнили сумму штрафов, которые будут вынуждены заплатить нарушители масочного режима. Напомним, он вводится с 12 мая. С этой даты без масок нельзя будет зайти в магазины, аптеки, на вокзалы, в аэропорт, в административные здания и в ИП и другие организации, которым разрешено работать в период пандемии коронавируса. Также будет запрещено находиться с открытым лицом на остановках общественного транспорта.

Оказалось, что штрафовать нарушителей будут так же, как тех, кто нарушает режим самоизоляции без уважительной причины – на сумму от 1 до 30 тысяч рублей. Вряд ли правоохранительные органы будут, как говорится, «жестить». По сложившейся судебной практике, с тех, кто просто решил погулять (и это докажут), берут по тысяче рублей. Видимо, так же по аналогии будут штрафовать и будущих нарушителей масочного режима.

В полиции, между тем, предупредили, что есть вероятность активизации мошенников, якобы продающих маски по предоплате. Пока таких случаев совсем немного, но с 12 мая и аферисты могут перестроиться на новый способ отъема денег. Стражи порядка просят не перечислять заранее деньги незнакомцам. Иначе и маски не купите, и деньги потеряете.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, в каких районах Воронежской области больше болеют коронавирусом
В Воронеже во дворе дома нашли повешенного мужчину
Масочный режим в Воронежской области: как будут штрафовать нарушителей
В Воронеже во время инкассации нашли три поддельные купюры
В Воронежской области иномарка врезалась в грузовик: погиб мужчина
В Воронежской области на 50 тысяч оштрафовали мужчину за фиктивную регистрацию иностранцев
В Воронежской области коронавирус подтвердился у 34 человек на 7 мая
В Воронеже спасли белочку, упавшую с огромного дерева
В Воронежской области продезинфицировали больше 100 объектов
В райцентре Воронежской области обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением груди
В Воронеже продолжается ремонт дорог на 18 улицах
Черепахи с очистных сооружений водоканала Воронежа нашли новый дом
Масочный режим в Воронеже в период коронавируса: где обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты
С 1120 воронежцев за день сняли карантин по коронавирусу
В Воронежской области два пьяных водителя пытались откупиться от наказания
В Воронеже начали открываться магазины одежды в торговых центрах
Учебный год для воронежских школьников закончится досрочно