Масочный режим в Воронежской области: как будут штрафовать нарушителей

7 Май 2020 2020-05-07T11:20:32+03:00

В региональном правительстве сообщили, что наказание будет аналогично тому, что накладывают за нахождение на улице без уважительной причины

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В пресс-службе правительства Воронежской области уточнили сумму штрафов, которые будут вынуждены заплатить нарушители масочного режима. Напомним, он вводится с 12 мая. С этой даты без масок нельзя будет зайти в магазины, аптеки, на вокзалы, в аэропорт, в административные здания и в ИП и другие организации, которым разрешено работать в период пандемии коронавируса. Также будет запрещено находиться с открытым лицом на остановках общественного транспорта.

Оказалось, что штрафовать нарушителей будут так же, как тех, кто нарушает режим самоизоляции без уважительной причины – на сумму от 1 до 30 тысяч рублей. Вряд ли правоохранительные органы будут, как говорится, «жестить». По сложившейся судебной практике, с тех, кто просто решил погулять (и это докажут), берут по тысяче рублей. Видимо, так же по аналогии будут штрафовать и будущих нарушителей масочного режима.

В полиции, между тем, предупредили, что есть вероятность активизации мошенников, якобы продающих маски по предоплате. Пока таких случаев совсем немного, но с 12 мая и аферисты могут перестроиться на новый способ отъема денег. Стражи порядка просят не перечислять заранее деньги незнакомцам. Иначе и маски не купите, и деньги потеряете.

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ИСТОЧНИК KP.RU