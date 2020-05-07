2020-05-07T11:08:04+03:00
Происшествия

В Воронеже во время инкассации нашли три поддельные купюры

Все они были пятитысячными
Юлия ДИДЕНКО
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За сутки в воронежских банках во время инкассации из незаконного оборота три денежных купюры номиналом пять тысяч рублей, имеющих признаки подделки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в четверг, 7 мая.

Во время проверки сотрудники полиции выяснили, что банкноты поступили в отделения банков из сетевых магазинов розничной торговли и автозаправочных станций.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

В полиции пояснили, что изъятые из незаконного оборота поддельные купюры номиналом 5000 и 1000 рублей зачастую имеют одни и те же серии:

- для 5000 рублей: МХ43962**, МВ89362**.

- для 1000 рублей: аМ24024**, ек27443**.

Если вы получили такую купюру, правоохранители просят сразу же обратиться с ней в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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