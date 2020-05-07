В Воронежской области иномарка врезалась в грузовик: погиб мужчина
В Ольховатском районе иномарка влетела в грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в четверг, 7 мая.
Авария случилась на 225 км автодороги «Белгород-Павловск» в 17.30 накануне, 6 мая. По предварительным данным, 31-летний житель Курска на автомобиле «Рено Меган» выехал на встречную полосу. На участке, где такой маневр запрещен, он врезался в двигавшийся навстречу автомобиль МАЗ с полуприцепом. За рулем грузовика был 47-летний житель Липецка.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 77 ДТП, из них в областном центре – 56, в районах области –21. В пяти ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре человека, один погиб.
ИСТОЧНИК KP.RU