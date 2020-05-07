В Воронежской области на 50 тысяч оштрафовали мужчину за фиктивную регистрацию иностранцев
За деньги он прописал у себя дома четырех граждан Таджикистана
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В Панинском районе отменили фиктивную регистрацию иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.
Выяснилось, что 26 летний местный житель за деньги прописал у себя дома четырех граждан Республики Таджикистан. Проживать они там не собирались, а регистрация им нужна была для трудоустройства.
Мужчину осудили по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации). Ему назначили наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей.
Регистрацию иностранцев аннулировали.
ИСТОЧНИК KP.RU