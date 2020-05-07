В Воронеже спасли белочку, упавшую с огромного дерева

7 Май 2020 2020-05-07T09:00:55+03:00

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В Воронеже неравнодушные местные жители спасли маленькую белочку, упавшую с большой высоты. Об этом рассказали в группе центра реабилитации диких животных «Сердце леса» в соцсети.

На прошлой неделе горожане увидели, как белочка несколько раз упала с дерева. После этого они забрали ее и привезли в центр. Оказалось, что малышке всего 45-50 дней. По словам волонтеров, у нее наблюдалось легкое истощение и угнетенное состояние.

- Сейчас у белочки все хорошо. Мы назвали ее Феей, - рассказали в «Сердце леса».- После того, как она окрепнет и подрастет, выпустим ее на волю.

Напомним, в конце апреля в центр доставили двух бельчат, которых чуть не заклевали вороны. Мальчика и девочку местные жители нашли в одном из парков города.

ИСТОЧНИК KP.RU