2020-05-07T10:03:33+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области продезинфицировали больше 100 объектов

Работы провели в военных городках
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: пресс-служба ЗВО.Фото: пресс-служба ЗВО.
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Военные провели спецобработку военных городков в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа в среду, 6 мая.

Похожие работы велись и в Белгородской области. Всего в двух регионах было продезинфицировано больше 500 объектов социальной инфраструктуры и свыше двух тысяч квартир в жилых военных городках.

- Особенное внимание уделялось обработке почтовых ящиков, коридоров общего пользования, дверей и лестничных пролетов. Также военные специалисты войск РХБ защиты провели специальную очистку прилегающей территории, детских и спортивных площадок, остановок общественного транспорта и мест вывоза бытовых отходов, - пояснили в ЗВО.

Работы велись в вечернее и ночное время, чтобы снизить вероятность контактов местных жителей с химикатами.

Напомним, ежедневную дезинфекцию остановочных павильонов, а также надземных и подземных переходов, скамеек на бульварах и в скверах, поручней, кнопок светофоров с ручным регулированием, урн и малых архитектурных форм.силами районных комбинатов благоустройства проводят по всему городу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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