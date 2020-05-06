2020-05-06T20:13:37+03:00
Происшествия

В райцентре Воронежской области обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением груди

По подозрению в убийстве задержали его приятеля
Елена ФЕДЯШЕВА
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1 мая жители райцентра Ольховатка Воронежской области сообщили в полицию об обнаружении тела 42-летнего мужчины. Смерть наступила в результате огнестрельного ранения в грудь.

- На место происшествия срочно выехала следственно-оперативная группа. По тревоге были подняты сотрудники отдела полиции, ориентированы патрульные экипажи, - рассказали в пресс-службе полиции.

Вскоре оперативники смогли задержать подозреваемого – 24-летнего приятеля погибшего. По предварительным данным, в день убийства в Ольховатке, между ним и его 42-летним знакомым произошла словесная ссора. При этом подозреваемый был пьян. В пылу ссоры 24-летний мужчина выстрелил в живот противнику из ружья, которое имел при себе.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «убийство». Полицейские совместно со следователями СУ СК продолжают выполнять комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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