2020-05-06T20:00:35+03:00
Общество

В Воронеже продолжается ремонт дорог на 18 улицах

Работы пройдут в ночь с 6 на 7 мая
Елена ФЕДЯШЕВА
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В Воронеже продолжается ремонт дорог по национальному проекту. В ближайшие сутки техника будет работать по 18 адресам из 27, запланированных на предстоящий летний сезон.

По данным мэрии Воронежа, в ночь с 6 на 7 мая и днем в четверг дорожники запланировали работы на следующих улицах:

- улица 1 Мая (от площади Советов до улицы Чудесной): днём - устройство съездов, укрепление обочин;

- улица 40 лет Октября: днём - подготовительные работы под устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;

- улица 65 лет Победы (от улицы Независимости до площади Советов): днём - устройство съездов, укрепление обочин;

- улица 206-й Стрелковой дивизии (от улицы Лызлова до улицы Радостной): днём - устройство автопавильонов;

- улица Академика Королёва (от дома №35 по улице Дмитрия Горина до дома 2/1 по улице Минёров): днём - устройство съездов, укрепление обочин;

- улица Арбатская: ночью - укрепление обочин;

- улица Дмитрия Горина (от улицы Олифиренко до дома №33а по улице Дмитрия Горина): днём - устройство съездов, укрепление обочин;

- улица Историка Костомарова (от улицы Антонова-Овсеенко до улицы Гжельской): днём - устройство съездов, укрепление обочин;

- улица Ленинградская: ночью - демонтаж бортового камня;

- улица Майская (от дома №11 до дома №42): ночью - фрезерование а/б покрытия;

- переулок Мало-Московский (от улицы Пограничной до улицы Куколкина): днём - устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;

- улица Независимости (от улицы Гжельской до улицы 65 лет Победы): днём - устройство съездов, укрепление обочин;

- улица Олифиренко (от улицы Чудесной до улицы Дмитрия Горина): днём - устройство съездов, укрепление обочин;

- площадь Советов (от переулка Дружеский до улицы 1 Мая): днём - устройство съездов, укрепление обочин;

- улица Хользунова (от дома №68 до Московского проспекта): ночью - устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;

- улица Чудесная (от улицы 1 Мая до улицы Олифиренко): днём - устройство съездов, укрепление обочин;

- переулок Любы Шевцовой: днём - устройство щебёночного основания;

- улица Любы Шевцовой: днём - подготовительные работы под устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона.

Погода может внести в планы некоторые коррективы. Воронежцев просят не оставлять свои машины на этих улицах и быть внимательными во время поездок в город на личном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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