Черепахи с очистных сооружений водоканала Воронежа нашли новый дом

6 Май 2020 2020-05-06T19:22:54+03:00

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Три красноухие черепашки Рафаэлла, Донателла и Микеланджело, несколько лет обитавшие на очистных сообружениях водоканала Воронежа, обрели новый дом.

- Животных принесло вместе со стоками в цех механической очистки, - рассказали в пресс-службе ООО «РВК-Воронеж». - Предполагать, как они оказались в городской канализации, совершенно не хочется. Слава богу их спасли, и за ними ухаживали.

Животные росли, и возникла необходимость найти для них новый дом. Администрация водоканала рассматривала несколько вариантов пристройства, от зоопарка, до живого уголка в школе. Но новой хозяйкой черепашек стала Валентина Шевелина, начальник отдела тарифообразования. Рафаэлла, Донателла и Микеланджело уже переехали и обживаются на новом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU