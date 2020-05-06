С 1120 воронежцев за день сняли карантин по коронавирусу

6 Май 2020 2020-05-06T18:43:38+03:00

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Оперативный штаб Воронежской области по борьбе с коронавирусом сообщил данные по эпидситуации в регионе на 18.00 среды, 6 мая. К этому дню количество официально заболевших составило 697 человек, шестерым из них диагноз поставили в течение последних суток.

В списке выздоровевших числятся 165 пациентов, умерли 12 человек.

По сравнению с 5 мая на 46 человек выросло число госпитализированных в боксах с подозрением на болезнь. Теперь их 810. 1902 человека находятся дома на карантине. За их состоянием наблюдают врачи. Еще накануне их было гораздо больше - 3022 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU