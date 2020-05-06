С 1120 воронежцев за день сняли карантин по коронавирусу
Оперативный штаб Воронежской области по борьбе с коронавирусом сообщил данные по эпидситуации в регионе на 18.00 среды, 6 мая. К этому дню количество официально заболевших составило 697 человек, шестерым из них диагноз поставили в течение последних суток.
В списке выздоровевших числятся 165 пациентов, умерли 12 человек.
По сравнению с 5 мая на 46 человек выросло число госпитализированных в боксах с подозрением на болезнь. Теперь их 810. 1902 человека находятся дома на карантине. За их состоянием наблюдают врачи. Еще накануне их было гораздо больше - 3022 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU