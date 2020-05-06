В Воронежской области два пьяных водителя пытались откупиться от наказания

6 Май 2020 2020-05-06T18:20:41+03:00

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В Острогожском районе Воронежской области задержали двух подозреваемых в даче взятки должностному лицу. Один из них – 34-летний мужчина, которого в апреле 2020 года задержали пьяным за рулем. За отказ в требовании о прохождении медицинского освидетельствования на водителя оставили протокол. Ему грозил штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управлять автомобилем на два года. Не желая понести наказание, нарушитель пришел в кабинет к начальнику ОГИБДД ОМВД России по Острогожскому району и попытался дать ему «вознаграждение» в размере 100 тысяч за решение вопроса.

- От предложенных денег страж порядка отказался. Противоправные действия правонарушителя были незамедлительно пресечены сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Острогожскому району, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

В отношении нарушителя ПДД возбудили еще и уголовное дело по статье «Дача взятки».

Фигурантом по той же статье проходит и 21-летний житель Острогожского района, задержанный сотрудниками ГИДДД за аналогичное нарушение. Молодой человек также пытался избежать административного наказания за езду в пьяном состоянии и предложил начальнику местного ОГИБДД взятку в размере 20 тысяч рублей за то, чтобы последний не передавал административный материал на рассмотрение мировому судье.

Теперь обоим грозит по 8 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU