В Воронеже начали открываться магазины одежды в торговых центрах

6 Май 2020 2020-05-06T18:03:05+03:00

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На майских праздниках некоторые магазины одежды и спорттоваров, расположенные в торговых центрах города, снова приняли покупателей после месячного простоя. Предполагается, что это компании, входящие в список системообразующих, которым официально разрешено возобновить работу. Однако не исключено, что вместе с ними могут открыться и другие торговые точки, не входящие в перечень. Нарушителям особого режима,напомним, в случае проверки, грозит крупный штраф.

Например, ТРК "Арена" сообщиает об открытии магазинов "Кораблик", "Ostin Kids", "Gloria Jean", "SELA", "Ostin", "Love Repablic", "СпортМастер", "Кари kids" и "FunDay". Однако отправляться за покупками в них рекомендуют только в случае острой необходимости.

Воронежцы обрадовались открытию магазинов и устремились в торговые центры. Кстати, открывшиеся торговые точки работают с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора по предотвращению распространения коронавируса. Так, в залы запускают ограниченное количество посетителей, в зависимости об площади помещения, на полу нанесена разметка для соблюдения дистанции, а на входе стоят аппараты для дезинфекции рук.

Напомним, непродовольственные магазины закрылись по решению оперативного штаба области по борьбе с коронавирусом с 26 марта. Позже возобновили работу строительные, садоводческие магазины и рынки. А вот предприятия общепита до сих пор простаивают.

ИСТОЧНИК KP.RU