Лесники займутся оздоровлением зеленого пояса Воронежа

6 Май 2020 2020-05-06T16:42:04+03:00

Масштабные мероприятия запланированы на этот год

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В этом году Управление лесхоза Воронежской области особое внимание уделит уходу за зеленым поясом Воронежа. Об этом рассказал глава ведомства Александр Сысоев в отчете о работе за пять лет.

За период с 2015 по 2019 годы сотрудники лесхозов улучшили состояние 23,7 тысяч га лесов. В том числе очистили 210 гектаров на территории Воронежской нагорной дубравы и 577 гектаров горельника 2010 года в Новохоперском районе.

По данными ведомства, на сегодня 8,8% общей площади лесов признаны поврежденными или погибшими. На 25,6 тысяч га требуется проведение санитарно-оздоровительных мероприятий.

- Для обеспечения безопасности лесов, примыкающих к городскому округу города Воронеж, ежегодно необходимо выполнять санитарно-оздоровительные мероприятия и рубки ухода за лесом на площади не менее 775 га, - отметил Александр Сысоев.

В 2020 году основное внимание уделят проведению защитных мер на территории лесопаркового зеленого пояса города Воронежа. В его состав вошли 284 участка общей площадью 15,5 тысяч гектаров, расположенных на землях населенных пунктов и землях государственного лесного фонда. С этой целью определят участки, требующие неотложной реконструкции из-за неудовлетворительного состояния, а также выделят пожароопасные зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU