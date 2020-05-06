В Воронеже нашли пропавшую 81-летнюю пенсионерку
Бабушку обнаружили в кустах у соседа
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81-летнюю женщину, пропавшую 4 мая в поселке Малышево, нашли. 6 мая около восьми утра ее обнаружили на участке соседа в кустах. Об этом сообщили волонтеры.
- Пенсионерка была крайне истощена, она даже не могла подняться на ноги без посторонней помощи, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Воронеж». – Пожилой женщине вызвали скорую. Врачи проверили ей давление, сделали электрокардиограмму, взяли анализ крови на сахар, однако госпитализировать ее не стали. Сейчас бабушка находится у родственников, состояние ее вроде бы удовлетворительное.
ИСТОЧНИК KP.RU