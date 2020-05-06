2020-05-06T15:51:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Воронежских студентов-медиков отправят лечить коронавирус во время практики

Но к зараженным попадут лишь те, кто напишет добровольное согласие
Юлия ДИДЕНКО
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Обращение проректора по учебной работе ВГМУ им. Н.Н.Бурденко, профессора В.И.Болотских.Обращение проректора по учебной работе Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н.Бурденко, профессора В.И.Болотских к обучающимся.

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Студенты Воронежского государственного университета имени Бурденко будут проходить практику в учреждениях, где лечат заболевших коронавирусом. Об этом рассказал проректор ВГМУ по учебной работе Владимир Болотских накануне, 5 мая. Обращение опубликовали в группе вуза в соцсети.

Естественно, студенты и их родители сразу же забеспокоились, что обучающихся будут отправлять к заболевшим COVID-19 принудительно. Но профессор пояснил, что такого не будет. К зараженным пойдут лишь тех, кто напишет добровольное согласие.

- Эти студенты пройдут обязательное обучение в течение 36 часов по работе с больными. Все остальные практиканты отправятся в другие медучреждения. Обучать работе с зараженными коронавирусом их будут дистанционно, - пояснил Владимир Болотских.

Проректор вуза добавил, что иногородние студенты и обучающиеся по целевому направлению отправятся на практику домой. Сессия и госэкзамены пройдут дистанционно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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