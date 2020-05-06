В Воронеже мужчина отомстил обидчику жены, ударив его ножом в грудь

6 Май 2020 2020-05-06T15:47:53+03:00

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2 мая около 20.30 48-летний мужчина встретил на улице Героев Стратосферы своего 43-летнего знакомого. После непродолжительного разговора на повышенных тонах тот, кто постарше, пырнул младшего ножом в грудь. Раненого привезли в приемное отделение больницы. Медицинские работники, как положено, сообщили о пациенте с явно «криминальной» травмой в полицию.

Стражи порядка при осмотре места происшествия изъяли нож и одежду со следами крови. Вскоре они задержали 48-летнего мужчину. В отделе полиции он признал свою вину и заявил, что мстил за жену. По его словам, знакомый оскорбил супругу, когда она прогуливалась с собакой. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до десяти лет лишения свободы).

ИСТОЧНИК KP.RU