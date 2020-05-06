2020-05-06T15:43:02+03:00
Общество

Воронежцам расскажут, как защититься от клещевого энцефалита

Роспотребнадзор запускает «Горячую линию»
Елена ФЕДЯШЕВА
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В связи с сезонным ростом количества пострадавших от укусов иксодовых клещей, управление Роспотребнадзора по Воронежской области с 1 по 15 мая организовало бесплатную «Горячую линию». По телефону 8-800-201-59-78 с 9-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) любой позвонивший сможет узнать, как защититься от нападения клещей при посещении лесов и парков, как извлечь присосавшегося клеща, куда сдать его на исследование, какие симптомы после укуса должны насторожить пострадавшего.

Жители региона, проживающие на территории районов, могут также звонить на телефоны местных отделов Роспотребнадзора: - территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах: 8(47346) 2-08-29, 8(47346) 2-77-17, 8(47361) 2-26-65; - территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах: 8(47354) 6-38-22; - территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах: 8(47363) 2-18-15; - территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах:8(47391)4-56-46; - территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах: 8(47341) 5-41-51; - территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах: 8(47362) 2-48-93; - территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах: 8(47396) 2-72-12 и 8(47396) 2-76-16; - территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах: 8 (47372) 2-17-68.

ИСТОЧНИК KP.RU

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