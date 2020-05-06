Воронежец продал машину втайне от ее владелицы
45-летняя жительница Воронежа пострадала от собственной доверчивости. Год назад она познакомилась с 50-летним местным жителем, который попросил во временное пользование принадлежащий потерпевшей автомобиль «Вольво V70 XC». Вскоре после этого мужчина оформил от лица своей знакомой договор купли-продажи и продал машину в Курск.
Когда хозяйка транспортного средства узнала о сделке, то потребовала отдать ей вырученные от продажи деньги. Знакомый пообещал вернуть всю сумму и пропал.
По заявлению потерпевшей оперативники нашли подозреваемого, который, как выяснилось, уже имел судимость за подобное преступление. В отделе полиции мужчина признался в совершении преступления и рассказал, что деньги от покупки авто потратил на личные нужды.
- По обстоятельствам мошенничества возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU